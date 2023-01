Ant-Man 3 przypomina jeden z filmów o Thorze. Który? Paul Rudd tłumaczy

Marvel

Do tej pory Ant-Man był raczej komediową postacią w kinowym uniwersum Marvela, a jego solowe filmy były utrzymane w lekkim klimacie. Szykują się jednak duże zmiany i Kwantomania ma być mroczniejsza niż poprzednie części. Mimo to, Paul Rudd stwierdził, że wpływ na rozwój produkcji miał Thor: Ragnarok, jeden z prawdopodobnie najśmieszniejszych filmów w superbohaterskiej franczyzie. Jak to możliwe?

Zobaczcie wypowiedź aktora poniżej, a także analizę finałowego zwiastuna.

Co Ant-Man 3 ma wspólnego z Thor: Ragnarok?

Paul Rudd wyjaśnił, że cały czas myślał o filmie Thor: Ragnarok podczas tworzenia Ant-Mana 3, ponieważ ta część przygód Boga Piorunów była inna niż pozostałe.

Ciągle myślałem o Thor: Ragnarok, gdzie było coś w stylu: Wow, nie mogę uwierzyć, że to trzecia część, wydaje się tak inna niż pozostałe. Było coś atrakcyjnego w tym, jak zrobili coś kompletnie nieoczekiwanego.

Jaki będzie Ant Man 3?

Czego spodziewać się po filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania? Reżyser, Peyton Reed, powiedział że w 3. części chcieli stworzyć na większym formacie i zdecydowali się na mroczniejszy klimat, niż fani mogą oczekiwać. Michael Douglas za to stwierdził, że zmianę w tonie było widać po tym, jak wykończony był Paul Rudd pod koniec każdego dnia zdjęć.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - analiza finałowego zwiastuna

Kang w nowym zwiastunie pojawia się jeszcze częściej niż w pierwszym. Co istotne, poznajemy go jako znacznie mroczniejszy wariant od Tego, który trwa z serialu Loki. Dowiadujemy się także, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kim jest Ant-Man.