Prequel hitu Dziecko Rosemary z datą premiery. Gwiazda Kim jest Anna? na pierwszych zdjęciach

Źródło: Gareth Gatrell/Paramount+

Paramount+ ujawniło datę premiery i pierwsze zdjęcia do produkcji Apartament 7A. Film zadebiutuje w USA już 27 września, a na rynek międzynarodowy trafi do końca 2024 roku.

Apartament 7A to film oryginalny Paramount+ i prequel klasyka Dziecko Rosemary, w którym główną rolę zagra Julia Garner, znana z seriali Kim jest Anna? i Ozark. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku, w 1965 roku. Produkcja pokaże, co wydarzyło się w niesławnym budynku w Bramford, zanim Rosemary się do niego wprowadziła.

Apartament 7A - zdjęcia

Apartament 7A

Apartament 7A - fabuła, obsada

Fabuła przedstawi losy młodej tancerki Terry Gionoffrio, którą zagra wspomniana Julia Garner. Kobieta marzy o wielkiej karierze i zarobieniu fortuny, jednak kontuzja staje jej na drodze do spełnienia tych ambitnych planów. Wtedy przyjmuje ją pod swój dach w Bramford starsza i zamożna para, a inny mieszkaniec budynku, wpływowy producent z Brodwayu, oferuje jej kolejną szansę na odniesienie sukcesu. Gdy bohaterka zaczyna myśleć, że wreszcie wszystko zaczyna się układać po jej myśli, niepokojące wydarzenia sprawiają, że zaczyna kwestionować to, co jest w stanie zrobić dla wymarzonej kariery.

Film wyreżyseruje Natalie Erika James na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Christianem White i Skylar James. Oprócz Julii Garner w obsadzie znaleźli się też: Marli Siu, Andrew Buchan, Rosy McEwen i Kobna Holdbrook-Smith.