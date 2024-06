Reżyser Argylle o negatywnych recenzjach. Zaskoczyły go

fot. materiały prasowe

Reżyser filmu Argylle. Tajny szpieg, Matthew Vaughn w rozmowie z Empire odniósł się do negatywnych opinii i recenzji jego widowiska. W większości ludzie nie pozostawili na nim suchej nitki. Przyznaje, że był rozczarowany odbiorem filmu i nie był na niego przygotowany.

Argylle - krytyka filmu

Vaughn nie był na to przygotowany, bo po pokazach testowych, które wypadały świetnie, był przekonany, że zrobił fajny, rozrywkowy film.

- Myślałem, że zrobiłem fajny, poprawiający humor film. Nie robiliśmy Obywatela Kaine'a, ale jasna cholera, potem wyszły recenzje i sobie my ślę: "chwila, co ja zrobiłem, by obrazić tych ludzi?" Były ona pełne jadu. Nie twierdzę, że mój film jest perfekcyjny, ale nie sądziłem, że był obraźliwy. To mnie zaskoczyło.

Po przeanalizowaniu recenzji reżyser podjął decyzję, że musi przemyśleć, dlaczego niektóre rzeczy nie były zrozumiałe. Ten odbiór to coś, z czego chce wyciągnąć wnioski na przyszłość.

- Nawet specjalnie poszedłem do kina, ponieważ myślałem, że może jakoś po drodze zgubiłem fabułę. To mnie zbiło z tropu. Szczerze ciągle się nad tym zastanawiam, bo nie można tego zignorować. To nie było tylko kilka negatywnych recenzji.

Dodaje, że film osiąga dobre wyniki na streamingu w platformie Apple TV+ i widzowie dobrze go oceniają. Mówi, że plany na kontynuacje były opracowany.

- Nic nie sprawiłoby mi więcej radości, niż zrobienie kontynuacji. Dostaje smsy w stylu "tr recenzje były cholernie za ostre". Im więcej ludzi obejrzy Argylle, tym większe szanse na sequel.

W tych różnych planach był też zasugerowany w samym filmie prequel.