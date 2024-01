Argylle. Tajny szpieg – Taylor Swift napisała oryginalną powieść? Reżyser komentuje absurdalną teorię

Fot. Materiały prasowe

Argylle. Tajny szpieg to nowy thriller szpiegowski Apple, który trafi do kina na początku lutego. Historia została oparta na powieści pisarki, ukrywającej się za pseudonimem Elly Conway. Książka trafiła do sprzedaży 9 stycznia, a już wkrótce będziemy mogli obejrzeć jej ekranizację. Zarówno powieść, jak i film, zyskały nieoczekiwaną promocję za sprawą fanowskiej teorii, według której to Taylor Swift jest autorką Argylle’a. Fani piosenkarki dostrzegli wiele podobieństw, które wskazują, że miała napisać książkę. Do sprawy odniósł się reżyser Matthew Vaughn, który zaprzeczył tym plotkom.

Argylle. Tajny szpieg - Taylor Swift nie napisała powieści, na której oparto film

Prawa do ekranizacji rękopisu książki zostały sprzedane za 200 milionów dolarów. Fani uważają, że pieniądze trafiły do Taylor Swift, argumentując, że piosenkarka często nosi swetry typu argyle. Innym wnioskiem, mającym poprzeć teorię jest kot rasy szkockiego zwisłoucha (Scottish Folds), który jest bohaterem filmu. Swift jest właścicielką dwóch kotów tej rasy – Meredith Gray i Olivii Benson. Fani twierdzą również, że postać grana przez Bryce Dallas Howard ma w filmie rude włosy, podobnie jak piosenkarka w krótkometrażowej produkcji All Too Well.

W nowym wywiadzie reżyser Matthew Vaughn odniósł się do całej sprawy, dementując fanowską teorię:

Istnieje prawdziwa książka… i to naprawdę dobra książka. I jest Elly Conway, która napisała tę książkę, ale nie jest to Taylor Swift. Mówię to, ponieważ wyobrażam sobie, że Taylor Swift ma mnóstwo ludzi próbujących podbić jej popularność, ale ja nie chcę być częścią tego klubu. Przeczytałem te teorie i pomyślałem: „Wow, robią wszystko, aby rozwiązać tę zagadkę!” Ale to nie Taylor Swift. Na pewno nie napisała tej książki.

Vaughn przyznał, że po raz pierwszy usłyszał o tej teorii od swojej córki, która zapytała się reżysera, czy jest ona prawdziwa. Dziewczyna była przekonana, że to Taylor Swift napisała książkę, a Vaughn nie mógł uwierzyć, że ktokolwiek mógł wymyślić taką teorię i zaczął się z tego śmiać.

W wywiadzie dodał, że Taylor Swift była źródłem inspiracji dla filmu. Matthew Vaughn pod wpływem dokumentu Miss Americana, w której zobaczył koty piosenkarki, dał przekonać się swoim córkom do kupienia kota tej samej rasy. W Argylle. Tajny szpieg możemy zobaczyć prawdziwego kota reżysera.

Argylle. Tajny szpieg - fabuła i obsada

Argylle to kolejny, ostry jak brzytwa, thriller szpiegowski. Bryce Dallas Howard (seria Jurassic World) wciela się w Elly Conway, samotną autorkę serii bestsellerowych powieści szpiegowskich, dla której ideałem jest wieczór w domu z komputerem i kotem Alfie. Ale kiedy fabuła fikcyjnych książek Elly - które koncentrują się na tajnym agencie Argylle i jego misji rozwikłania globalnego syndykatu szpiegowskiego - zaczyna odzwierciedlać tajne działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej, spokojne wieczory w domu stają się przeszłością. [oficjalny opis Multikina]

W głównych rolach występują Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Sofia Boutella, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Rob Delaney, Jing Lusi, Ariana DeBose i Samuel L. Jackson.

Argylle. Tajny szpieg - kinowa premiera 2 lutego. W późniejszym terminie film trafi na platformę Apple TV+.