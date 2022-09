Armor Wars - Don Cheadle o fabule serialu. Jak wygląda kontrakt aktora?

Źródło: Marvel

Po zakończeniu panelu Marvel Studios na D23, który odbył się 11 września 2022 w godzinach wieczornych czasu polskiego, zebrane gwiazdy udzielały wywiadów. To też robił Don Cheadle, który w rozmowie z comicbook.com opowiadał o tym, czego mamy oczekiwać po Armor Wars należącym do MCU.

Armor Wars - o czym jest serial?

Don Cheadle wyjasnia, że fundament fabuły pochodzi z komiksów. Historia została obudowana wokół tego, że technologia Tony'ego Starka trafia do rąk złych ludzi. Zadaniem Rhodeya będzie ją odzyskać.

- Jest to też szansa na to, by trochę wywrócić mitologię do góry nogami i opracować inne sposoby opowiadania historii - mówi Cheadle.

Aktor dodaje, że śmierć Tony'ego znacząco wpłynęła na Rhodeya i serial to pokaże. Pozwoli o wiele lepiej go poznać i sam bohater też w ramach tego procesu będzie mógł lepiej poznać samego siebie. By pokazać jego człowieczeństwo i co na niego wpływa.

Natomiast w rozmowie z Variety Don Cheadle potwierdził, że już wypełnił swój wieloletnie kontrakt z Marvel Studios. Obecnie działa to tak, że podpisuje kontrakt na określony projekt, a nie na wiele tytułów do przodu, jak to robiono lata temu.

- Wypełniłem lata kontraktu w MCU, więc obecnie jeśli coś brzmi fajnie i mi to proponują, to przyjmuję - mówi.

Zapowiada też, że wydarzenia z serialu Tajna Inwazja bezpośrednio wprowadzą widza do Armor Wars. Obiecuje, że Tajna inwazja jako thriller będzie zupełnie innym serialem, niż te, do których są przyzwyczajeni fani MCU.