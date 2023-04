Armored Core 6: Fires of Rubicon - zwiastun ujawnia datę premiery. Gra otrzyma imponującą edycję kolekcjonerską

fot. Bandai Namco

Japońskie studio From Software powraca do serii Armored Core po 11 latach przerwy. W sieci pojawił się nowy zwiastun nadchodzącej odsłony cyklu, która zatytułowana będzie Armored Core 6: Fires of Rubicon. W materiale znalazło się miejsce między innymi dla fragmentów rozgrywki, z których wynika, że gracze mogą spodziewać się sporo efektownej akcji oraz walk z udziałem mechów i innego rodzaju maszyn.

Zwiastun ujawnia także istotną informację i zdradza, że gra trafi na sklepowe półki 25 sierpnia tego roku. To właśnie wtedy będzie można sięgnąć po nią na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Dostaliśmy również pierwsze spojrzenie na dwie edycje kolekcjonerskie. Szczególnie imponująca jest ta z dopiskiem "premium" (dostępna na wyłączność oficjalnego sklepu Bandai Namco), w której skład wejdzie figurka wysoka na 33 centymetry mecha wraz z garażem, a także szereg innych, fizycznych dodatków.

Armored Core 6: Fires of Rubicon - edycja premium