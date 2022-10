Arrowverse - co z serialem o losach Johna Diggle'a? Aktor odpowiada

Źródło: The CW

W styczniu 2022 roku informowaliśmy, że Arrowverse powiększy się o kolejny serial. To produkcja pod tytułem Justice U, która będzie skupiać się na losach Johna Diggle'a, po wydarzeniach z Arrow. Jednak po tym jak The CW skasowało Legends of Tomorrow i Batwoman, a kolejny sezon produkcji Flash będzie jej ostatnim, fani zaczęli zastanawiać się czy nowy projekt nadal jest w planach.

David Ramsey, który wciela się w Arrowverse w postać Diggle'a, zaktualizował status prac nad Justice U. Stwierdził, że mają drugi szkic scenariusza i niedawno podpisali umowę z nową scenarzystką, której nazwiska nie chciał zdradzić. Ujawnił, że projekt jest cały czas w fazie rozwoju i powoli idą z nim do przodu.

Justice U - o czym serial?

W serialu Diggle po latach walki u boku zamaskowanych herosów staje się mentorem dla pięciorga młodych metaludzi, którzy żyją pod przykrywką jako studenci uniwersytetu. Na miejscu Diggle będzie nadzorował ich edukację i szkolił ich na bohaterów jutra.