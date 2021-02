Assassin’s Creed Chronicles: China na PC za darmo. Ubisoft rozdaje grę

Ubisoft

W oficjalnym sklepie Ubisoftu pojawiła się kolejna atrakcyjna promocja. Gracze PC mogą przypisać do swojego konta uPlay za darmo grę Assassin’s Creed Chronicles: China. Po tym zabiegu zostanie ona już tam na zawsze. Należy jednak pamiętać, by dokonać tego w czasie trwania oferty, a więc do 16 lutego 2021 roku.

Assassin’s Creed Chronicles: China to “mniejsza” odsłona cyklu o zmaganiach Asasynów i Templariuszy, a zarazem początek trylogii Chronicles. Gracze wcielają się tutaj w Shao Jun, kobietę, która była uczennicą Ezio Audiotore de Firenze. Bohaterka powraca do Chin, by zemścić się na wrogim zakonie. Rozgrywka znacznie odbiega tutaj od głównej serii - zamiast trzecioosobowej, przygodowej gry akcji w otwartym świecie mamy tutaj do czynienia z połączeniem skradanki i platformówki 2.5D.