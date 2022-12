Asteriks i Obeliks: Imperium smoka - plakaty postaci. Nowi odtwórcy ról Galów, Kleopatra i Zlatan Ibrahimowić

fot. materiały prasowe

Do sieci trafiły plakaty bohaterów filmu Asteriks i Obeliks: Imperium smoka, który jest kolejną próbą przeniesienia przygód Galów z komiksów do kina aktorskiego. Tym razem jednak tytułowych bohaterów zagrają kompletnie inni aktorzy niż we wcześniejszych filmach. Guillaume Canet (także reżyser i współscenarzysta) wciela się też po raz pierwszy w Asteriksa. Natomiast w Obelixa wciela się debiutujący w tej roli Gilles Lellouche.

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka - plakaty

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka - o czym jest film?

Jest rok 50 p.n.e. Cesarzowa Chin, w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego przez zdradzieckiego księcia, zostaje uwięziona. Córka porwanej władczyni – księżniczka Sass-Yi, wraz ze swoim wiernym ochroniarzem i fenickim kupcem wyrusza do odległej Galii, aby szukać pomocy dla swojego kraju. Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa – dwóch dzielnych bohaterów, którzy nie cofną się przed niczym, aby zaprowadzić ład i porządek wszędzie tam, gdzie zapanował chaos i bezprawie… Oraz wszędzie tam, gdzie można przy okazji smacznie podjeść. Galowie z wielką chęcią przystają na prośbę księżniczki i wspólnie z jej przyjaciółmi oraz odpowiednim zapasem magicznego napoju wyruszają w długą i pełną przygód podróż na Daleki Wschód. Jednak oko na to wszystko ma także słynny wróg Asteriksa i Obeliksa – Juliusz Cezar, który jest żądny nowych zdobyczy i zbiera potężną armię, aby podbić orientalną krainę po drugiej stronie globu. [KINO ŚWIAT]

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka - premiera 10 lutego 2023 roku w kinach.