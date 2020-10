Asystentka - premiera filmu na festiwalu Tofifest 2020. Gdzie i kiedy obejrzeć film online?

Galapagos Films

Asystentka to film, który ma ubiegać się o oscarowe wyróżnienie na przyszłorocznej gali. Jego reżyserką i scenarzystką jest Kitty Green, a w głównej roli zobaczymy Julię Garner (znaną m.in. z serialu Ozark). Film skupia się na tematyce nękania w miejscu pracy oraz presji systemowej i otrzymał bardzo wysokie noty od krytyków na całym świecie. Premiera online odbędzie się już dziś (19.10) o 18:00 - film możemy obejrzeć na stronie Tofifest.pl (musimy założyć tam konto) dzięki karnetowi, który kosztuje 60 złotych i kupicie go tutaj (daje on dostęp do całego programu liczącego 150 filmów) lub pojedynczemu biletowi (po premierze festiwalowej można zakupić bilet na dany film w cenie 14 złotych).

Poniżej oficjalny opis i zwiastun produkcji:

Jane niedawno ukończyła studia i marzy o karierze producentki filmowej. Kiedy trafia do pracy jako asystentka potentata branży rozrywkowej, jest w siódmym niebie. Nie wie jeszcze, że pod pozorami pracy, zamiast realizacji marzenia, czeka ją droga do zatracenia… Nie trzeba znać podstaw odważnego ruchu #MeToo ani historii hollywoodzkiego skandalu Harveya Weinsteina, żeby na własnej skórze poczuć oddech człowieka, który wykorzystuje pozycję, aby swoją ofiarę pozbawić nie tylko marzeń.