Aubrey Plaza jest otwarta na zastąpienie Alicii Vikander w roli Lary Croft

MGM straciło prawa do serii Tomb Raider, które swego czasu wypożyczyło od GK Films Grahama Kinga. Przy okazji tego ogłoszenia podano, że z uwagi na utratę praw i chęć sprzedaży ich komu innemu, planowana kontynuacja filmu Tomb Raider z udziałem Alicii Vikander została skasowana. Tym samym jest to pożegnanie aktorki z rolą.

Trwają więc poszukiwania nowej Lary Croft i na giełdzie nazwisk pojawia się oczywiście wiele propozycji. Jak może pamiętacie, Aubrey Plaza wiele dni temu w programie The Tonight Show With Jimmy Fallon promowała swój najnowszy projekt, czyli thriller Emily the Criminal. Podczas programu zdradziła, że Edgar Wright, znany jako reżyser filmów Scott Pilgrim kontra Świat i Baby Driver, widząc jej zdjęcia z widowiska pomyślał, że będzie idealną kandydatką na Larę Croft do następnego Tomb Raidera. Wysłał jej wiadomość, gratulując otrzymania roli, ale niestety okładka magazynu dotyczyła innego projektu. Zobaczcie:

Emily the Criminal - okładka MovieMaker

Temat powrócił jednak w niedawnym wywiadzie aktorki z Newseekiem. Potwierdziła, że jest w 100% otwarta na pomysł bycia następną Larą Croft.

Słuchaj, nie wiem co przyniesie mi przyszłość, ale kocham to. To było tak zabawne, kiedy [Wright] wysłał mi smsa, ponieważ nie zdawał sobie sprawy, jak uderzająco podobne są te zdjęcia. Emily nosi pasek od torebki, a Lara Croft ma kaburę na broń. To bardzo dziwne i całkowicie przypadkowe, ale wezmę to pod uwagę.

Dodała, że uwielbia filmy akcji i nie tworzy podziału na duże i małe filmy. Uwielbia każdy rodzaj kina i bardzo chciałaby zmierzyć się z główną rolą w widowiskowym kinie.