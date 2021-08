Australijski McDonald's chciał rozdać limitowaną edycję padów do PS5, Sony zablokowało ten pomysł

Źródło: McDonalds

W tym roku australijski oddział sieci McDonald’s obchodzi pięćdziesięciolecie działalności na rynku. Zarząd chciał uczcić tę okrągłą rocznicę w hucznym stylu. Firma planowała zorganizować tygodniowy cykl live streamów z takimi grami jak Overwatch, Minecraft, FIFA 21 czy World of Warcraft, w ramach których widzowie mogliby zdobyć nietuzinkowe nagrody. Korporacja opracowała limitowaną edycję kontrolerów do konsoli Sony PlayStation 5, które przyozdobiono grafiką frytek oraz najpopularniejszej kanapki tej sieci, BigMaca.

Na poniższej ilustracji możemy zobaczyć, jak wygląda projekt rocznicowego kontrolera:

Niestety, do rozdania zapowiadanych 50 padów nie dojdzie, gdyż do akcji włączyli się przedstawiciele Sony. Jak się okazało, sieć nie uzyskała od producenta konsol zgody na wykorzystanie ich marki w celach marketingowych. McDonald's został zmuszony do odwołania wydarzenia i przełożenia go na bliżej nieokreśloną przyszłość:

Sony PlayStation nie autoryzowało wykorzystania kontrolera w materiałach promocyjnych odnoszących się do planowanego wydarzenia Stream Week, przepraszamy za wszelkie niedogodności. Tydzień streamingu McDonald’sa zostanie przełożony w czasie, a kontrolery Sony PlayStation nie będą częścią akcji rozdawniczej.