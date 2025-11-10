fot. materiały prasowe

Guillermo del Toro podczas trasy promocyjnej Frankensteina rozmawiał z francuskim Konbini, gdzie mówił o różnych filmowych inspiracjach i rzeczach, które zwyczajnie lubi. Podczas rozmowy padł temat Jamesa Camerona i wówczas słynny reżyser wyraził opinię o Avatarze 3. Okazuje się, że bardzo docenia całą trylogię kolegi po fachu.

Avatar: Ogień i popiół - opinia Guillermo del Toro

Tak argumentował swoją opinię w wypowiedzi:

- Widziałem trzy części Avatara. To absolutne arcydzieła! Wiem, w jakim kierunku idzie ta seria i myślę, że wielu zaskoczy. Nie mogę nic powiedzieć o trójce, ale Avatar: Ogień i popiół mogę stwierdzić, że jest mało Amerykanów, którym udało się stworzyć całą mitologię. Macie George'a Lucasa. Całą mitologię Czarnoksiężnika z Oz Franka Bauma. Jim tworzy to z Avatarem i zabiera widzów do różnych miejsc.

Opinia Guillermo del Toro nie jest zaskoczeniem, ponieważ przy premierze filmu Avatar: Istota wody bardzo chwalił dzieło Jamesa Camerona, więc na pewno fani serii ucieszą się, że słynny filmowiec jest zadowolony z trzeciej części.

Avatar: Ogień i Popiół - premiera w kinach na całym świecie 19 grudnia 2025 roku.