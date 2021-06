Avatar: Frontiers of Pandora - Ubisoft przedstawia technologię napędzającą grę

fot. Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora było jedną z niespodzianek Ubisoftu, które przedstawiono na E3 2021. Efektowny zwiastun przedstawił tę produkcję, zapowiadając jednocześnie, że trafi ona na rynek w 2022 roku. Można spodziewać się, że kampania marketingowa zacznie stopniowo nabierać tempa, a do sieci będą trafiać kolejne materiały. Jeden z nich otrzymaliśmy już teraz i skupia się on na technologii, którą w pracach nad tym tytułem wykorzystuje studio Massive Entertainment we współpracy z Disneyem i Lightstorm Entertainment.

Do tworzenia Avatar: Frontiers of Pandora wykorzystywany jest silnik Snowdrop, który wcześniej używany był m.in. w serii Tom Clancy's The Division. Z uwagi na odejście od miejskiej zabudowy na rzecz otwartych, pełnych zieleni przestrzeni, twórcy musieli wprowadzić jednak wiele zmian i usprawnień.

Avatar: Frontiers of Pandora ma trafić w 2022 roku na PC, Google Stadia oraz na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Szczegóły na temat fabuły i rozgrywki trzymane są w tajemnicy.