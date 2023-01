Avatar: Istota wody już ma 2 mld dolarów. Czy ktoś zatrzyma Jamesa Camerona?!

fot. IMDb.com

Avatar: Istota wody w szóstym weekendzie wyświetlania w USA po raz szósty zajmuje pierwsze miejsce w box office. Tym razem zebrano 19,7 mln dolarów. Ponownie ekstremalnie niskie spadki frekwencji i zainteresowania generują kolejne wpływy ze sprzedaży biletów do kin. Do tej pory na rynku amerykańskim ma 597,9 mln dolarów. Tutaj Cameron jako jedyny w historii ma też swój rekord: tylko 3 filmy od 1997 roku były na pierwszym miejscu box office przez 6 tygodni z rzędu. Są to oczywiście Titanic, Avatar oraz Avatar 2.

Ze świata osiąga 53,6 mln dolarów (spadek frekwencji o zaledwie 38%), dzięki czemu ma 1 mld 426 mln dolarów. Sumując, na koncie 2 mld 24 mln dolarów. James Cameron stał się jedynym reżyserem w historii, którego trzy filmy przebiły 2 mld dolarów. Poza Ameryką Północną Avatar 2 stał się czwartym najbardziej dochodowym filmem w historii. Pierwsza trójka to Avatar, Avengers: Koniec gry i Titanic, więc trzy tytuły reżysera są w TOP 4, więc kolejny wielki wyczyn.

Globalnie Avatar 2 jest na ten moment szóstym najbardziej dochodowym filmem w historii. Do końca najbliższego tygodnia ma jednak wejść na czwartą lokatę i raczej to nie koniec tej drogi. Wówczas w TOP 4 znów będziemy mieć sytuację, w której trzy filmy należą do jednego reżysera. Do 17 lutego nie wchodzi na ekrany duży tytuł, więć Avatar 2 nadal ma być bezkonkurencyjny, a miliony widzów nadal będą chodzić po raz kolejny na seanse.

Najbardziej dochodowe filmy w historii (stan na 22.01.2023)