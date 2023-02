Avatar: Istota wody vs. reedycja Titanica - starcie tytanów w box office i mała różnica! W USA wygrywa Magic Mike

20th Century Studios/cbr.com

Avatar: Istota wody vs. Titanic w swojej odnowionej cyfrowo wersji - wielu fanów popkultury zacierało ręce na ten jedyny w swoim rodzaju pojedynek produkcji Jamesa Camerona w box office. Choć z uwagi na wczorajsze Super Bowl 2023 frekwencja w północnoamerykańskich kinach zgodnie z prognozami nie dopisała, starcie obu dzieł i tak okazało się niezwykle emocjonujące.

Wypuszczona do kin przed walentynkami i z okazji 25. rocznicy premiery reedycja Titanica wskoczyła na najniższy stopień podium weekendowego box office w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przynosząc w obu krajach wpływy w wysokości 6,4 mln USD. Do tego wyniku należy doliczyć 15,9 mln USD z rynków międzynarodowych z całego zeszłego tygodnia; łącznie na koncie tej produkcji Camerona znajduje się więc 2,217 mld USD, co pozwoliło jej obronić swoją pozycję w rankingu wszech czasów, w którym Titanic ustępuje pola jedynie filmom Avengers: Koniec gry i pierwszej części Avatara.

Kwestią czasu - najprawdopodobniej dni - jest jednak to, kiedy w historycznym zestawieniu zostanie on pokonany przez Avatara 2. Istota wody w weekend w północnoamerykańskim box office wygenerowała wpływy rzędu 6,9 mln USD (2. miejsce), dorzucając do tego 18,9 mln USD z innych państw. W chwili obecnej najnowsze dzieło Camerona zebrało już 2,213 mld USD w skali globalnej i brakuje mu zaledwie 3,5 mln USD do pobicia - warto podkreślić, że wciąż na siebie zarabiającego - osiągnięcia Titanica.

Obu walczących gigantów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pogodził jednak Magic Mike: Ostatni taniec, który osiągnął w tych krajach wpływy w wysokości 8,2 mln USD. Rezultat ten, powiększony nawet o 10,4 mln USD zebranych na całym świecie w ostatnich dniach, nie daje jednak Warner Bros. powodów do optymizmu. Dość powiedzieć, że pierwsza część franczyzy tylko w weekend otwarcia w USA i Kanadzie zebrała aż 39,1 mln USD - tylko o 900 tys. USD mniej, niż kosztowała najnowsza odsłona serii.

Z nie tylko kronikarskiego obowiązku dodajmy, że liderem na rynkach międzynarodowych w tym tygodniu okazał się chiński film Liu Lang Di Qiu 2, kontynuacja innego hitu o tytule Wędrująca Ziemia. Widowisko science fiction przyniosło wpływy rzędu 24,7 mln USD; łącznie na jego koncie jest już 542,4 mln USD, pochodzących przede wszystkim z kin Państwa Środka.

Box office wszech czasów - ranking światowy (stan na 13.02.2023)

