Avatar od Ubisoftu ukaże się przed nową grą w świecie Gwiezdnych Wojen

fot. starwars.com

W trakcie zebrania dla inwestorów zorganizowanego przez Ubisoft ujawniono pewne informacje na temat dwóch nadchodzących produkcji tej firmy. Potwierdzono, że gra Avatar na podstawie filmu Jamesas Camerona nadal jest w produkcji, ale na jej premierę trzeba będzie trochę poczekać. Ma ona trafić na rynek przed końcem roku fiskalnego 2023, co oznacza debiut między kwietniem 2022 i marcem 2023 roku.

Jeszcze później zadebiutuje nowa produkcja w uniwersum Gwiezdnych Wojen, za której stworzenie odpowiada studio Massive Entertainment, a więc twórcy m.in. serii The Division. Ten tytuł z otwartym światem jest na bardzo wczesnym etapie produkcji ma trafić w ręce graczy dopiero po premierze Avatara, a więc najwcześniej w 2023 roku. Informacja ta pokrywa się z faktem, że Electronic Arts ma wyłączne prawa do gier na podstawie marki Star Wars właśnie do 2023 roku.

Yves Guillemot, prezes Ubisoftu, zapowiada też, że ta niezatytułowana jeszcze produkcja wykorzysta najnowocześniejszą technologię, by zapewnić graczom niezapomniane doznania.

Jesteśmy szczęśliwi mogąc ponownie współpracować z Lucasfilm Games. Ten projekt tworzony jest we współpracy z naszym studiem Massive, które wykorzysta zaawansowaną technologię, w tym silnik Snowdrop, by zapewnić wspaniała przygodę w uniwersum Star Wars - mówi Guillemot.