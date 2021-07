Avengers 5 osobno dla filmów i seriali? Kevin Feige komentuje też casting Fantastycznej Czwórki

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

MCU, czyli Kinowe Uniwersum Marvela to obecnie spójnie opowiadana jedna historia rozbita na seriale Disney+ i kinowe filmy. Nie wszyscy jednak do końca rozumieją, jak to działa, więc aby to naprawić, padają pytania. Kevina Feige zapytano o to, czy herosi występujący w serialach MCU dostaną jakiś wspólny film czy serial w stylu Avengers. Odpowiedź wydaje się wręcz oczywista, ale formalności musiało stać się zadość.

- Nie patrzymy na to, jako na osobne ekipy filmowe i telewizyjne. To obecnie jest jedno uniwersum, jedno wielkie MCU. Mam nadzieję, że ludzie oglądający WandaVision, Falcona i Zimowego żołnierza oraz Lokiego, a zaraz Czarną Wdowę, zobaczą, jak bardzo zakamarki MCU mogą od siebie się różnić. To dało nam Disney+. Zdolność opowiadania głębszych historii, których konsekwencje będziemy widzieć w kolejnych filmach i serialach.

O samym Avengers 5 Feige mówił już wcześniej, ale na poziomie bardzo ogólnym. Takie coś powstanie, ale jest to odległa kulminacja, na którą musimy jeszcze poczekać.

Przypomnijmy, że wszystkie seriale stworzone przed laty przez Marvel Television, czyli Agentka Carter, Agenci T.A.R.C.Z.Y., Daredevil i inne netflixowe hity nie są częścią MCU. Szczegóły tego rozłamu dotyczą prawdopodobnie ówczesnego konfliktu Kevina Feige z Ikiem Perlmutterem z Marvel Entertainment, który nadzorował Marvel TV, a Feige nie mógł wpływać na jakość tych produkcji. To też potwierdził po raz kolejny James Gunn, reżyser Strażników Galaktyki odpowiadając fanowi na pytanie na Twitterze.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1410762542998122498

https://twitter.com/JamesGunn/status/1410764308712022018

Wiemy, że Marvel Studios pracuje nad nową Fantastyczną Czwórką, za kamerą której ma stanąć Jon Watts. Kiedy casting zostanie ogłoszony? Możemy założyć, że Marvel przygotowujący wszystko na kilka lat w przód najpewniej ma to już zamknięte, ale musi przyjść czas na ogłoszenie. Tak komentuje to Kevin Feige.

- Nie sądzę, aby wydarzyło się to szybko. Obecnie mamy pierwszą uroczystą premierę od dwóch lat. Zobaczymy, co się wydarzy z nadchodzącymi fanowskimi wydarzeniami, na których możemy ogłosić nowe informacje. Mam nadzieję że zrobimy to w niedalekiej przyszłości.

Fani wciąż chcą w głównych rolach Emily Blunt i Johna Krasinskiego. Być może w sierpniu na D23 czegoś się dowiemy, ale wszystko zależy od tego, czy impreza się odbędzie. Wiemy, że San Diego Comic-Con nie wydarzy się w lipcu, a wersja wirtualna jest lekceważona przez największych graczy w branży.