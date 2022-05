Avengers - ciekawostki na 10. rocznicę. Tego o hicie MCU mogliście nie wiedzieć

fot. Disney/Marvel

Trudno w to uwierzyć, ale dziś mija równe 10 lat od premiery pierwszej części Avengers. Najwięksi superbohaterowie – jak Iron Man (Robert Downey Jr.), Kapitan Ameryka (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk/Banner (Mark Ruffalo), Czarna Wdowa (Scarlett Johansson) i Hawkeye'a (Jeremy Renner) – połączyli siły, aby uratować Nowy Jork przed inwazją kosmitów oraz pokonać Lokiego (Tom Hiddleston). Fani gromadnie ruszyli do kin na to wielkie widowisko z plejadą gwiazd. Dzięki temu blockbuster zarobił ponad 1,5 miliarda dolarów. Nie tylko okazał się najbardziej dochodową produkcją 2012 roku, ale również wskoczył na 3. miejsce najbardziej kasowych filmów w historii (obecnie zajmuje 9. miejsce). Ponadto był nominowany do Oscara za najlepsze efekty specjalne.

Film Avengers skrywa wiele zakulisowych ciekawostek. Sprawdźcie, czy znacie je wszystkie!

Avengers - ciekawostki