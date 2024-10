Plotki o początku produkcji Avengers: Doomsday. Co ze Spider-Manem, Wolverine'em i Deadpoolem?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak wcześniej informował scooper Daniel Ritchtman, zdjęcia do filmu Avengers: Doomsday są rzekomo zaplanowane na początek przyszłego roku. Teraz ujawnił więcej szczegółów dotyczących planu produkcji. Odtwórcy głównych herosów mają przebywać na planie filmowym przez około miesiąc, począwszy od marca. Z kolei na role epizodyczne przewidziano od 7 do 14 dni kręcenia. Robert Downey Jr. jako Doctor Doom ma spędzić najwięcej czasu na planie - około trzy miesiące. To zgadzałoby się z teorią, że punkt ciężkości zostanie położony na złoczyńcy. Całe zdjęcia do filmu mają potrwać pięć miesięcy.

Avengers: Doomsday - czy zobaczymy inny wariant Dooma?

Richtman odniósł się również do postów na X, sugerujących, że być może zobaczymy innego aktora w roli Doctora Dooma. Scooper w to powątpiewa.

- Jest mała szansa, że dostaniemy drugiego Dooma. Feige widzi RDJ jako głównego Dooma.

Scooper zaznaczył także, że Robert Downey Jr. może również pojawić się w Fantastycznej Czwórce i innych projektach, które są przewidywane między Doomsday a premierą Secret Wars.

Avengers: Doomsday - występy Spider-Mana, Deadpoola i Wolverine'a

Według innego dobrze poinformowanego scoopera, MyTimeToShineHello, Tom Holland nadal ma szansę odegrać główną rolę w Avengers: Doomsday. Natomiast jego czas ekranowy zostanie ograniczony w Secret Wars. Sytuacja ma się odwrotnie w przypadku Wade'a Wilsona i Logana. Obaj mają pojawić się w Doomsday, ale kluczową rolę odegrają dopiero w Secret Wars.

Premiera Avengers: Doomsday jest zaplanowana na 1 maja 2026 roku, podczas gdy Secret Wars ma wejść do kin rok później, czyli 7 maja 2027 roku. Za reżyserię obu filmów odpowiadają powracający do MCU bracia Russo.