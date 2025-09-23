Co wyjawia nowy przeciek z Avengers: Doomsday? Thor nomadą, wizerunek Dooma oficjalny
Nowa grafika z Avengers: Doomsday rzuca nieco inne światło na przyszłoroczny film Marvela. Zobaczyliśmy na niej 28 postaci, których udział w produkcji został już oficjalnie potwierdzony. Materiał zapowiada nietypową wersję Thora, jak również czyni wizerunek Dooma oficjalnym.
Od kilku dni przedmiotem, który szczególnie rozpala umysły fanów Marvela, stała się... torba - ta sama, której zdjęcie udostępniła na swoim koncie na Instagramie charakteryzatorka Giovanna Ponci. Materiał przedstawia wizerunki aż 28 postaci, których udział w Avengers: Doomsday został wcześniej oficjalnie potwierdzony przez Dom Pomysłów. Co jednak naprawdę wyjawia nam ten nietypowy przeciek z planu?
Nad tą kwestią pochylili się dziennikarze serwisu Comic Book Movie, którzy na bazie grafiki wyprowadzili 7 zasadniczych wniosków związanych z nadchodzącą odsłoną Kinowego Uniwersum Marvela. Jest tu kilka ciekawostek - ta dotycząca oficjalnego charakteru zaprezentowanych wcześniej materiałów z Doomem czy ta odnosząca się do nieznanej fanom MCU wersji Thora.
Avengers: Doomsday - co wyjawia nowy przeciek z planu?
Wiele wskazuje na to, że w Avengers: Doomsday zobaczymy nieco inną wersję Thora, co sugeruje m.in. grafika z postaciami. Już na początku roku głośno spekulowano o tym, że bóg burzy w przyszłorocznej produkcji będzie miał na sobie czarny kostium ze złotymi okręgami na klatce piersiowej – być może także czerwoną pelerynę z kapturem. Taki obrót spraw zapowiada pojawienie się Thora-nomady, dla którego inspiracją może być jego wizerunek z komiksowej serii „Unworthy”. Nie jest jednak jasne, co doprowadziło do tak drastycznej przemiany bohatera.
W najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się większej liczby materiałów związanych z Doomsday. Tajemnicą poliszynela jest to, że Marvel obawiał się ich odbioru z uwagi na szeroką krytykę swojego właściciela, Disneya; cała sprawa stała się następstwem zawieszenia emisji już przywróconego na antenę programu Jimmy'ego Kimmela. Uderzające w Disneya komentarze były i nadal są nad wyraz widoczne choćby pod wczorajszym zwiastunem filmu The Mandalorian & Grogu.
Avengers: Doomsday - postacie, których udziału jeszcze nie ogłoszono
Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 18 grudnia przyszłego roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1980, kończy 45 lat