Avengers: Endgame - Beta Ray Bill i easter egg, który mogliście przegapić

Odkąd scenariusz produkcji Avengers: Endgame trafił do sieci, nie ma dnia, by fani nie znajdowali w nim coraz to nowszych, czasami naprawdę zaskakujących informacji. Teraz odkryto choćby easter egg związany z postacią znanego z komiksów Beta Ray Billa, który na kartach powieści graficznych był pierwszym dzierżycielem Stormbreakera.

W jednej ze scen młodsze wersje Gamory i Nebuli walczą z tajemniczymi wojownikami przyodzianymi w zbroje i potężne ostrza. Ze skryptu dowiadujemy się, że należą oni do kosmicznej rasy Korbinitów - tej samej, której członkiem był właśnie Beta Ray Bill. Przypomnijmy, że w komiksach za zagładę rasy odpowiadał Surtur, jak również to, że w produkcji Thor: Ragnarok na wieży budynku Grandmastera znajdowała się podobizna Beta Ray Billa, jednego z poprzednich czempionów na planecie Sakaar.

W scenariuszu znajduje się także opis sceny, która nie trafiła do ostatecznej wersji produkcji. Wyjawia ona, że Thanos posłał swoje córki do Ronana po to, by te sprawdzały jego poczynania po tym, jak Oskarżyciel zlokalizował Kamień Mocy.

Skrypt potwierdza jeszcze ekranowy wiek postaci Cassie Lang i Morgan Stark - pierwsza z nich w momencie ponownego spotkania z ojcem ma 14 lat, natomiast druga w trakcie zabaw z Tonym ma 4 lata.