Avengers: Wojna bez granic - tylko dwaj aktorzy mogli przeczytać pełen scenariusz. Kto to był?

Joanna Robinson, Dave Gonzales i Gavin Edwards napisali książkę o szczegółach tworzenia produkcji Marvela. W MCU: The Reign of Marvel Studios pojawiły się również informacje dotyczące filmu Avengers: Wojna bez granic, którego zakończenie zszokowało wielu fanów i krytyków. Ujawniono, że tylko dwóch aktorów miało dostęp do pełnego scenariusza przed kręceniem zdjęć.

Avengers: Wojna bez granic - kto miał dostęp do pełnego scenariusza?

Aktorzy, którzy przeczytali szkic w całości, to Robert Downey Jr. oraz Chris Evans. Pozostali mieli otrzymać jedynie strony, które zawierały kwestie ich bohaterów.

Jest to dość interesujące, pamiętając, że Benedict Cumberbatch w rozmowie z The Independent stwierdził, że to on miał pełen dostęp do scenariusza.

W przypadku Końca gry, bracia Russo potwierdzili, że Downey Jr. przeczytał cały szkic, a Evans "najprawdopodobniej też go przejrzał". Cumberbatch miał otrzymać tylko zapiski z jego scenami.

Avengers: Wojna bez granic i Koniec gry są dostępne do obejrzenia na Disney+.