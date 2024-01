Awantura - czy powstanie drugi sezon? "To może być antologia"

Źródło: materiały prasowe

Awantura to serial Netflixa z 2023 roku, który na ostatniej gali nagród Emmy zdobył aż 8 statuetek. Produkcja planowana była jako serial limitowany, a zatem zaplanowany na jeden sezon, chociaż dobre przyjęcie wśród krytyków i publiczności, a także wysoka oglądalność mogą skłonić giganta streamingowego do podjęcia prac nad kolejnym sezonem. Nie byłoby to nic nowego - Biały lotos od HBO Max również zaczynał jako seria limitowana, a teraz fani wyczekują już trzeciej serii.

Twórca Awantury, Lee Sung Jin, wypowiedział się podczas gali na temat szans na powstanie kolejnego sezonu:

Czuję, że jest wiele możliwości. To mógłby być nadal serial limitowany - to była z pewnością zamknięta historia. Ale jeśli Netflix będzie chciał kontynuować, to równie dobrze może to być antologia. To mogłoby być wiele rzeczy. Wszystko zależy od wielkiego algorytmu. Wszyscy czekamy na wieści.

Szanse na to wzrastają przez fakt, że Lee, którego nazywa się też Sonny Lee, podpisał wieloletnią umowę z Netflixem na projekty filmowe oraz serialowe dla platformy. Z kolei Steven Yeun, odtwórca jednej z głównych ról, wypowiedział się na temat planów na kolejny sezon następująco:

Oddaje się w ręce Sonny'ego.

Awantura - opis fabuły

Historia serialu Awantura rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) — wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.