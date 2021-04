Szybcy i wściekli 7 - quiz wiedzy. Jak znasz pożegnanie Paula Walkera z serią?

fot. Universal Pictures

Szybcy i wściekli 7 trafił do kin w 2015 roku. Scenariusz do filmu napisał znowu Chris Morgan, a za kamerą stanął po raz pierwszy w tej franczyzie James Wan. Do swoich ról powrócili Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris i Jordana Brewster. Do obsady dołączyli Djimon Hounsou i Kurt Russell. Do historii został wprowadzony Deckard Shaw, czyli brat Owena (Luke Evans) z poprzedniej części Szybkich i wściekłych. W postać wcielił się Jason Statham, który wraz z Dwaynem Johnsonem zagrał w 2019 roku w pierwszym spin-offie tej serii filmów zatytułowanym Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw.

Dla Paula Walkera był to ostatni występ w tej popularnej franczyzie. Aktor zginął w 2013 roku w wypadku samochodowym, gdy zdjęcia do filmu nie zostały jeszcze zakończone. Żeby dokończyć siódmą część Szybkich i wściekłych Walkera zastąpili jego bracia (Caleb i Cody), dzięki wykorzystaniu technik komputerowych. Użyto również wycięte sceny z poprzednich odsłon, a także zarejestrowane wypowiedzi Walkera, które dopasowano do filmu.

W Szybkich i wściekłych 7 po raz kolejny nie zabrakło brawurowej akcji, prędkości i szalonych scen, gdzie auta dosłownie fruwały w powietrzu. Krytycy i widzowie docenili hołd jaki złożono Paulowi Walkerowi, żegnając postać Briana w chwytający za serce sposób. Film zarobił ponad 1,5 miliarda dolarów na całym świecie, co dało mu 3. miejsce w rankingu najbardziej dochodowych produkcji 2015 roku. Przegrał tylko z Gwiezdnymi Wojnami: Przebudzeniem Mocy oraz Jurassic World.

Przygotowaliśmy dla Was quiz, który sprawdzi jak dobrze zapamiętaliście film Szybcy i wściekli 7. Trzymajcie się mocno kierownicy - czas na skok w nieznane!

