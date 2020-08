Bajer z Bel-Air - powstanie reboot. Kultowy serial w formie dramatu

NBC

Już jakiś czas temu media podawały informację, że Will Smith i jego firma produkcyjna Westbrook pracują nad spin-offem serialu Bajer z Bel-Air, w którym aktor grał główną rolę. The Hollywood Reporter podało teraz, że Will Smith i Morgan Cooper połączyli siły, aby stworzyć artystyczną wersję produkcji, która będzie rebootem. Cooper zaprezentował wcześniej wizję na serial dramatyczny w krótkim materiale wideo, który zainspirował Willa Smitha do opowiedzenia historii w nowym wydaniu.

Opublikowany w marcu 2019 roku zwiastun Bel-Air, stworzony został przez Morgana Coopera i zwrócił uwagę Smitha. Bel-Air doczeka się teraz realizacji i ma mocniej wejść w psychologię postaci i poruszyć wiele ważnych tematów. Jednocześnie nie zabraknie elementów nawiązujących do oryginalnego serialu.

Cooper będzie współtworzył scenariusz oraz stanie za kamerą. Obecnie serial oferowany jest platformom streamingowym: Peacock, Netflix i HBO Max. Ten ostatni serwis jest w posiadaniu praw do oryginalnego serialu. Zobaczcie wideo z 2019 roku:

Dla przypomnienia oryginalna seria NBC opowiadała o losach Willa, chłopaka pochodzącego z biednej dzielnicy Filadelfii, który przeprowadza się do bogatego wujostwa w tytułowej dzielnicy. Serial doczekał się 6. sezonów i stał się przepustką do wielkiej, aktorskiej kariery dla Smitha.