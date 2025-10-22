Barbara Gips nie żyje. Wymyślone przez nią słowa do dziś powtarzacie wszyscy
Nie żyje Barbara Gips, copwywriterka, która odcisnęła trwałe piętno na popkulturze - stała się zresztą jedną z jej cichych bohaterek, a jej słowa do dziś powtarza wielu fanów science fiction.
Jak raportuje serwis Deadline, 16 października zmarła Barbara Gips, niezwykle utalentowana copywriterka i autorka słynnych sloganów filmowych, którymi promowano poszczególne produkcje w latach 60., 70. i 80. Uznaje się ją za jedną z cichych i zarazem niedocenianych bohaterek Hollywood, które swoją pracą wywarły ogromny wpływ na to, w jaki sposób postrzegaliśmy X Muzę na przestrzeni ostatnich dekad.
To właśnie Gips wymyśliła kultowy slogan "W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku" do pierwszego Obcego z 1979 roku. Recenzentka "The New York Timesa" w swojej opinii przyznała, że nie była w ogóle pewna, czy wybrałaby się na seans thrillera science fiction - do pójścia do kina przekonało ją ostatecznie zaciekawienie marketingową frazą. Na koncie Gips są też legendarne slogany do Sprawy Kramerów, Fatalnego zauroczenia, Bez wyjścia, Pocztówek znad krawędzi czy Silkwood.
Copywriterka ukończyła najpierw Uniwersytet Bostoński, a później słynną Columbię, na których studiowała Sztuki Piękne. Przed podjęciem pracy w Hollywood sama próbowała sprawdzić się jako aktorka w teatrze i produkcjach telewizyjnych.
Barbara Gips zmarła w wieku 89 lat.
