Skrytykowano jego casting w Batmanie. „To po prostu chole***e rasistowskie i głupie”
Jeffrey Wright w rozmowie z portalem Collider skomentował hejt na swój casting w Batmanie z 2022 roku.
Jeffrey Wright dostał rolę Batmanie z 2022 roku jako komisarz Jim Gordon. W ten sposób stał się pierwszym czarnoskórym aktorem, który zagrał postać na ekranie. Nie wszystkim ten casting przypadł do gustu.
Następnie wyjaśnił swoje stanowisko w tej sprawie:
Jeffrey Wright dodał, że chciał, by Gordon miał cechy charakteru postaci, którą widzieliśmy w komiksach, ale jednocześnie pragnął, by było jasne, że pochodzi z XXI wieku. Na koniec podsumował:
Ostatecznie Batman odniósł sukces, a rola Jeffreya Wrighta została odebrana ciepło przez fanów. Zresztą, wielu widzów na początku nie wierzyło także w casting Roberta Pattinsona, a okazało się, że był strzałem w dziesiątkę.
