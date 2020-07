Batman i jego własna Rękawica Nieskończoności. Artefakt ma szczególną moc

DC/Marvel/cbr.com

Rękawica Nieskończoności to przedmiot, który za sprawą filmów Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry na trwałe wszedł do popkulturowego krwiobiegu - przypomnijmy, że to za jego pomocą Thanos doprowadził do wymazania połowy istnienia we wszechświecie, co w jego założeniach miało przywrócić równowagę na kosmiczną skalę. Nie wszyscy jednak wiedzą, że komiksowy Batman dysponuje przedmiotem, który do złudzenia przypomina artefakt znany z uniwersum Marvela.

W wydanym przez DC zeszycie 52 #20 (scenarzystami tej serii byli m.in. Grant Morrison, Geoff Johns i Greg Rucka) heros znany jako Supernova (później okazało się, że to podróżujący w czasie Booster Gold) przeszukuje bat-jaskinię - w Gotham City pojawiły się bowiem spekulacje, że do miasta wrócił dawno niewidziany w nim Mroczny Rycerz. Gdy podnosi on zakrywające kolejne przedmioty prześcieradła, jego oczom ukazuje się choćby należący do Pingwina parasol, kostium Robina i rękawica zawierająca kolorowe pierścienie.

Nigdy oficjalnie nie potwierdzono, czym był tajemniczy artefakt, jednak z dużą prawdopodobieństwem możemy zakładać, że jest on częścią pancernej zbroi Lexa Luthora. I tak każdy kolorowy kamień miałby być konkretną odmianą kryptonitu; przedmiot był więc pomyślany jako ostateczna broń w walce z Supermanem, gdyby ten ostatni przeszedł na stronę zła.

Prawdopodobnie tę samą rękawicę zobaczyliśmy w komiksie Dark Nights: Metal #4, w którym przebywający w Mrocznym Multiwersum Batman musiał zmierzyć się ze złowrogimi wersjami Człowieka ze Stali. Spójrzcie sami: