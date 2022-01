Batman - reżyser o kostiumie i reakcjach na wybór Pattinsona do głównej roli

Warner Bros.

Na długo zanim Robert Pattinson dostał swój własny kostium Batmana, zakładał uniformy poprzednich aktorów, którzy wcielali się w Mrocznego Rycerza - przesłuchanie Pattinsona odbyło się np. w kostiumie Vala Kilmera z Batman Forever.

Matt Reeves w rozmowie z Esquire UK przyznał, że Warner Bros. trzyma wszystkie kostiumy poprzednich Batmanów i zanim udało się stworzyć nowy dla Pattinsona, musieli ubrać go do testów kamerowych w już istniejący strój. W studiu powiedziano mu, że robili to z każdym z nich, także Christian Bale podczas przesłuchań zakładał wcześniejsze wersje kostiumów. Reżyser wyjaśnił, że kostium jest w tej sytuacji niezbędny do przesłuchania i sprawdzenia aktora przed kamerą w danej roli, ponieważ to bardzo istotny element sprawiający, że aktor może poczuć się swoim bohaterem, czując na sobie ciężar i materiał kostiumu.

Reeves skomentował też reakcje fanów na obsadzenie Roberta Pattinsona.

Nie było aktora, który w momencie ogłoszenia go w danej roli nie spotkałby się z burzliwymi reakcjami. Ludzie, którzy mocno się tym ekscytowali znali Roba z ról po Zmierzchu. Ludzie, którzy przyjęli to negatywnie, znali go jedynie ze Zmierzchu.

Reżyser zdradził, że był pewny zatrudnienia Pattinsona po obejrzeniu filmu Good Time w reżyserii Braci Safdie z 2017 roku.

W trakcie pisania scenariusza obejrzałem fantastyczny film braci Safdie Good Time i pomyślałem: "Okej, on ma wewnętrzną wściekłość, która łączy się z tą postacią i niebezpieczeństwem, czuję tę desperację". (...) Nie miałem pojęcia, czy Rob jest zainteresowany, bo oczywiście nakręcił wszystkie te niezależne filmy po tym, jak wyrobił swoją pozycję w Zmierzchu.

Reeves nie wiedział jednak, że Pattinson jest ogromnym fanem postaci. Gdy tylko usłyszał o projekcie, był bardzo podekscytowany pomysłem, żeby zrobić inną wersję tego bohatera.

Kiedy go spotkałem, a on przeczytał scenariusz, rozmawialiśmy przez długi, długi czas i zdałem sobie sprawę z tego, że ten facet jest wielkim fanem.

W wywiadzie Reeves zdradził też, że nie zobaczymy w filmie kultowego momentu zamordowania rodziców Bruce'a Wayne'a. Reżyser wyjaśnił, że widzieliśmy to już tyle razy, że nie ma sensu powtarzać tego widzom raz jeszcze.

Batman - premiera 4 marca 2022 roku tylko w kinach.