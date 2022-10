Bayonetta 3 to udana kontynuacja serii. Gra zbiera świetne oceny

fot. materiały prasowe

Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca Bayonetta 3 nie rozczaruje fanów serii. W sieci pojawiły się już recenzje tego tytułu i wynika z nich, że jest to godna kontynuacja cyklu. Aktualnie tytuł ten ma w serwisie Opencritic średnią ocen 89/100 na podstawie 54 opinii krytyków. Niektórzy z nich piszą wprost, że jest to jedna z najlepszych gier dostępnych na Switchu.

Recenzenci chwalą przede wszystkim efektowny, dynamiczny i bardzo satysfakcjonujący system walki. Dostępne opcje i poziomy trudności pozwalają zaś dostosować doświadczenie tak, by przypadło ono do gustu zarówno początkującym, jak i zdecydowanie bardziej doświadczonym graczom. Ogromne wrażenie ma robić oprawa, która w pełni wykorzystuje moc oferowaną przez konsolę Nintendo Switch. Ma to jednak swoją cenę i niektórzy zwracają uwagę na problemy z wydajnością, szczególnie podczas bardziej wymagających fragmentów.

Krytyków podzieliła natomiast fabuła. Zdaniem jednych przedstawione wydarzenia potrafią zainteresować, a nowi bohaterowie są interesujący, ale nie brak również głosów, że scenariusz rozczarowuje, a cała opowieść wydaje się po prostu zbędna.

Bayonetta 3 zadebiutuje już 28 października i dostępne będzie wyłącznie na Nintendo Switch.