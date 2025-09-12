placeholder
Reklama
placeholder

Wielka saga filmów o Beatlesach ma kosztować krocie. Padła kwota

Matt Belloni z Puck – insider, który 14 lat pracował dla The Hollywood Reporter, a wcześniej zajmował się prawem w branży rozrywkowej – ma informacje na temat czterech filmów o Beatlesach, które powstają dla Sony Pictures.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Beatles 
filmy sony
The Beatles fot. materiały prasowe
Reklama

Według insidera Matta Belloniego każdy z czterech nadchodzących filmów o Beatlesach ma ponoć kosztować około 100 milionów dolarów. To daje łącznie ponad 400 milionów dolarów na całą sagę. To duża kwota jak na filmy biograficzne. Wygląda jednak na to, że studio wierzy w wizję Sama Mendesa, który odpowiada za projekt. Reżyser ma zresztą dość ambitne plany: chce nakręcić wszystkie części za jednym zamachem, jedna po drugiej. Szykuje się więc prawdziwy maraton dla obsady i ekipy filmowej.

Cztery filmy o Beatlesach dla Sony - co wiemy?

Jak wygląda obsada? W rolę czterech członków zespołu wcielą się kolejno: Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr), Joseph Quinn (George Harrison) i Harris Dickinson (John Lennon). Anna Sawai zagra Yoko Ono, a Aimee Lou Wood wcieli się w Patti Boyd. Za reżyserię odpowiada Sam Mendes. Filmowiec zatrudnił Greiga Frasera, który wcześniej pracował przy Batmanie i Diunie, jako operatora. Możemy się więc spodziewać pięknej oprawy wizualnej. Premiera jest planowana na kwiecień 2028 roku.

Źródło: World of Reel

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Beatles 
filmy sony
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Wielkie kłamstweka - pominięte w kategorii Najlepszy serial dramatyczny, brak nominacji dla Nicole Kidman i Reese Witherspoon
-

Znamy scenarzystę 3. sezonu hitu HBO. Wreszcie podjęto decyzję

2 The Boys - 3. sezon
-

Na jakim etapie prac jest The Boys: Mexico? Twórca o nowym spin-offie

3 Kosmiczne jaja – 52%
-

Rick Moranis powróci w nowych Kosmicznych jajach? Josh Gad o tajemnicy poliszynela

4 Zendaya
-

Powrót znanej postaci w Spider-Manie 4 potwierdzony. Zendaya jednym gestem wywołała spekulacje

5 Paramount i Warner Bros.
-

Wielkie roszady w Hollywood. Warner Bros. Discovery bliskie przejęcia!

6 Dziewczyny z drużyny
-

Czy po latach powstanie sequel hitu Dziewczyny z drużyny?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e01

SpongeBob Kanciastoporty

s16e02

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e176

Moda na sukces

s08e16

Ekipa z New Jersey

s58e24

s27e28

Big Brother (US)

s21e08

Misja Moda

s42e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

ur. 1997, kończy 28 lat

Emmy Rossum
Emmy Rossum

ur. 1986, kończy 39 lat

Hans Zimmer
Hans Zimmer

ur. 1957, kończy 68 lat

Colin Ford
Colin Ford

ur. 1996, kończy 29 lat

Robert John Burke
Robert John Burke

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

9

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

10

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV