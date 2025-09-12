Wielka saga filmów o Beatlesach ma kosztować krocie. Padła kwota
Matt Belloni z Puck – insider, który 14 lat pracował dla The Hollywood Reporter, a wcześniej zajmował się prawem w branży rozrywkowej – ma informacje na temat czterech filmów o Beatlesach, które powstają dla Sony Pictures.
Według insidera Matta Belloniego każdy z czterech nadchodzących filmów o Beatlesach ma ponoć kosztować około 100 milionów dolarów. To daje łącznie ponad 400 milionów dolarów na całą sagę. To duża kwota jak na filmy biograficzne. Wygląda jednak na to, że studio wierzy w wizję Sama Mendesa, który odpowiada za projekt. Reżyser ma zresztą dość ambitne plany: chce nakręcić wszystkie części za jednym zamachem, jedna po drugiej. Szykuje się więc prawdziwy maraton dla obsady i ekipy filmowej.
Cztery filmy o Beatlesach dla Sony - co wiemy?
Jak wygląda obsada? W rolę czterech członków zespołu wcielą się kolejno: Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr), Joseph Quinn (George Harrison) i Harris Dickinson (John Lennon). Anna Sawai zagra Yoko Ono, a Aimee Lou Wood wcieli się w Patti Boyd. Za reżyserię odpowiada Sam Mendes. Filmowiec zatrudnił Greiga Frasera, który wcześniej pracował przy Batmanie i Diunie, jako operatora. Możemy się więc spodziewać pięknej oprawy wizualnej. Premiera jest planowana na kwiecień 2028 roku.
Źródło: World of Reel
