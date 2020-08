Chadwick Boseman zostanie zapamiętany. Twórcy Avengers: Koniec gry i Robert Downey Jr o śmierci aktora

fot. Marvel

Śmierć Chadwicka Bosemana była szokiem dla fanów i świata filmu, bo aktor przez cztery lata ukrywał przed opinią publiczną problemy zdrowotne. Walcząc z chorobą pomiędzy operacjami i chemioterapią grał w kolejnych filmach, dając wielu widzom ważne i godne zapamiętania role. Wszyscy jednak znają go jako Czarną Panterę.

Bracia Russo byli reżyserami, którzy go zatrudnili i przedstawili światu w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, a potem współpracowali z nim przy filmach Avengers: Wojna bez granic, Avengers: Koniec gry oraz 21 mostów. W rozmowie z Deadline skomentowali śmierć aktora:

- Trudno to zaakceptować. Chadwick był niezwykle eleganckim i troskliwym człowiekiem, który wyrażał godność i prawość w sposób, w jaki mało kto potrafił. Nadzwyczajny talent, który zainspirował pokolenie, by mogło czuć się królami. Rozumiał coś wyjątkowego i szlachetnego o życiu i był zdeterminowany, by wykorzystać swoje talenty tak, żeby miało to znaczenie. Mógł jeszcze tak wiele dać światu... - napisali bracia Russo.

Swoje słowa opublikował też Robert Downey Jr., czyli Iron Man:

- Pan Boseman wyrównywał szansę, gdy walczył o swoje życie. To jest heroizm. Będę pamiętać dobre chwile, śmiech i wszystko to, co zrobił, by zmienić świat - wspomina aktor.

Swój post opublikował też James Gunn, reżyser Strażników Galaktyki. Przyznaje, że trudno mu zrozumieć co się stało, bo nie tylko jest zszokowany, że Chadwick Boseman umarł, ale też że chorował cały czas, jak go znał, o czym nie wiedział. Gunn przeglądał dziś Twittera i w zdumieniu odkrywał, ile akcji charytatywnych Boseman wspierał do końca swojego życia.

Prezydent Barack Obama też wspomina Chadwick Bosemana.

Twitter ogłosił na swoim oficjalnym koncie, że wpis o informacji Chadwicka Bosemana stał się najbardziej polubionym postem w historii. Do dziś polubiono post 6,5 mln razy i 2,1 mln razy podano go dalej. Oczywiście "polubienie" w mediach społecznościowych nie oznacza, że ktoś akurat lubi informację o śmierci. Służy to do nadania zasięgu danego postu.

Mało kto wiedział, że Chadwick Boseman pocieszał dzieci chore na raka. Szpital St. Jude z Memphis oddając hołd aktorowi opublikował zdjęcia sprzed lat.

Nie brak też fanowskich hołdów:

