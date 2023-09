Bez litości 3 - jak doszło do spotkania Dakoty Fanning i Denzela Washingtona po latach?

fot. materiały prasowe

Reżyser filmu Bez litości 3: Ostatni rozdział, Antoine Fuqua w rozmowie z The Hollywood Reporter został zapytany o ponownie spotkanie aktorów po latach. Dakota Fanning oraz Denzel Washington zagrali razem w tym filmie, a kulisy ich spotkanie zostały zdradzone.

Bez litości 3 - kulisy spotkania

Fuqua wyjawił, że pomysł tego spotkania po latach wyszedł od agentki Dakoty Fanning.

- Ona zadzwoniła do Todda Blacka, który jest naszym producentem, a on zadzwonił do mnie. Wówczas spotkałem się z Dakotą. Od razu ją polubiłem. Potem zadzwoniłem do Denzela, by spytać go, jak on się z tym czuje. On ją także uwielbia i spodobał mu się ten pomysł. I tak do tego doszło.

Filmowiec chwali chemię, jaką duet aktorów ma pomiędzy sobą. Wychodzi to z ich wieloletniej przyjaźni.

- Oni są przyjaciółmi. Do tego ona przyjaźni się też z dziećmi Denzela, więc widać tę łączącą ich więź. Dużo rozmawiali i śmiali się, a wówczas czasem spojrzał on na mnie i mówił, jak to nie może uwierzyć, jak ona już dorosła. To było naprawdę dobre doświadczenie.

Bez litości 3 - film jest wyświetlany na ekranach kin. Przypomnijmy, że my również spotkaliśmy się z Fuquą. Nasz wywiad do obejrzenia poniżej.