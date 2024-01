Big Bad - pierwszy projekt Christophera Landona po odejściu z serii Krzyk. O czym będzie film?

fot. zrzut ekranu via SiriusXM (YouTube)

Christopher Landon, znany z reżyserii takich filmów jak Śmierć nadejdzie dziś czy Piękna i rzeźnik jakiś czas temu zrezygnował z pracy na planie Krzyku 7. O odejściu wypowiedział się dość enigmatycznie i skomentował je następująco: "To rozczaruje jednych i ucieszy innych. To była wymarzona praca, która stała się koszmarem." Prawdopodobnie miało to związek z kontrowersjami, które pojawiły się dookoła produkcji ze względu na opuszczenie projektu przez dwie główne gwiazdy, Jennę Ortegę i Melisse Barrere. Melissa Barrera została rzekomo zwolniona 21 listopada, ale źródła THR twierdziły, że do tego tak naprawdę doszło w październiku. Ortega natomiast podjęła decyzje o odejściu latem 2023 roku, a w listopadzie to upubliczniono.

Todd Lieberman Hidden Pictures będą producentami nowego filmu, którego reżyserem został właśnie Landon. Produkcja opiera się na krótkim opowiadaniu autorstwa Chandlera Bakera. Film nosi tytuł Big Bad.

Big Bad - o czym film?

O filmie nie wiadomo na razie wiele. Jego krótki opis brzmi następujący:

Fabuła skupia się na rodzinie, która musi przetrwać noc w odizolowanej od świata farmie, kiedy polują na nich wilkołaki.