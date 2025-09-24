placeholder
Bigfoot - powstanie film o pierwszym monster trucku. To początek nowej franczyzy!

Monster trucki staną się rozrywką dla całej rodziny. Powstanie film fabularny oraz animacja związana z legendarnym Bigfoot. Sprawdźcie szczegóły projektów oraz plany na rozwój franczyzy.
Magda Muszyńska
Big Foot Monster Truck fot. Prime Universe // Deadline
Pure Imagination Studios i Prime Universe Films nabyły prawa do marki monster trucków Bigfoot. Planują zbudować wokół niej filmowe i telewizyjne uniwersum. Chcą nakręcić film fabularny, animowane produkcje, stworzyć gry wideo oraz gadżety, które mają na celu wprowadzić nowe pokolenie w historię monster trucków. 

Bigfoot to nazwa pierwszego w historii monster trucka. To zmodyfikowany przez Boba Chandlera pickup Ford F-250, nad którym pracował od 1974 do 1979 roku. Samochód stał się symbolem potęgi, innowacyjności i amerykańskiej pomysłowości – zdobył ponad 50 tytułów mistrzowskich, ustanawiając dziesiątki rekordów świata i przyciągając uwagę milionów ludzi poprzez pokazy na żywo.

Bigfoot - szczegóły nowej franczyzy

Aktorski film fabularny Bigfoot przedstawi historię Boba Chandlera i początki fenomenu monster trucków. Połączy amerykańską estetykę lat 80., heroizm outsiderów i emocjonującą akcję, aby opowiedzieć wielką, zabawną, rodzinną historię. Ponadto powstanie serial animowany 3D skierowany do dzieci w wieku 5–9 lat. Akcja będzie rozgrywać się na ranczu Chandler, gdzie Bigfoot i przyjaciele przeżywają przygody wyścigowe i uczą się życia. Oprócz nowych gier wideo Pure Imagination i Prime Universe zaprezentują również nowe produkty związane z Bigfoot, w tym zabawki, odzież, przedmioty kolekcjonerskie i produkty lifestylowe.

W oświadczeniu dla Deadline, założyciel Pure Imagination, Joshua Wexler, stwierdził:

Bigfoot to coś więcej niż monster truck – to symbol determinacji, inwencji i zabawy. Jesteśmy dumni ze współpracy z Chandlerami, aby zapoczątkować nową erę, która podbije ekrany, konsole i sklepowe półki.

Z kolei sam Chandler powiedział:

Kiedy 50 lat temu zbudowałem w swoim garażu pierwszy monster truck BIGFOOT, nie miałem pojęcia, że ​​stanie się ona czymś tak wielkim – dosłownie i w przenośni. Widząc, co zaplanował Pure Imagination, czuję się zarówno zdumiony, jak i podekscytowany. To niesamowite, że BIGFOOT będzie nadal inspirował dzieci, rodziny i fanów na całym świecie tym samym poczuciem dobrej zabawy i zachwytu, które zapoczątkowały to wszystko.

Ostatnio studio Pure Imagination Studios pracowało nad filmem animowanym Kawałek po kawałku (2024). Nie podano, na jakim etapie prac jest film oraz animacja. Nie wiadomo jeszcze, na kiedy zaplanowano premiery tych produkcji.

Źródło: Deadline

