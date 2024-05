Bill Skarsgard na nowym zdjęciu z Kruka. Mściciel jest gotów do walki

fot. Larry Horricks/Lionsgate

Oryginalna wersja Kruka, który był adaptacją znanego komiksu, cieszy się wielkim uznaniem i stała kultowa pod wieloma względami. Aktorzy, którzy brali w niej udział oraz ekipa produkcyjna nie jest zadowolona z tego, jak prezentuje się nowa adaptacja z Billem Skarsgardem w roli głównej. Dzieło Ruperta Sandersa jest krytykowane również przez fanów, którym nie przypadł do gustu pierwszy zwiastun.

Promocja jednak nie zwalania i mimo opóźnionej premiery filmu, w sieci pojawiło się nowe zdjęcie z filmu za pośrednictwem Fandango na X. Sprawdźcie sami!

Kruk - o czym jest film?

Za kamerą stoi Rupert Sanders, którego znamy choćby z filmu Ghost in the Shell. Bill Skarsgard gra tytułową rolę, a FKA Twigs wciela się w jego ukochaną. Natomiast Danny Huston gra główny czarny charakter. Budżet to 50 mln dolarów. Projekt, podobnie jak Kruk z 1994 roku, jest oparty na komiksie Jamesa O'Barra.

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...

Premiera nowego Kruka po opóźnieniu jest zaplanowana na 23 sierpnia 2024 roku.