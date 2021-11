Billy the Kid - teaser serialu o rewolwerowcu Za sterami twórca Wikingów

fot. materiały prasowe

Bill the Kid to serial inspirowany życiem tytułowego rewolwerowca znanego także jako William H. Bonney. Mamy poznać jego historię od początków, gdy był kowbojem i rewolwerowcem, poprzez uczestnictwo w wojnie w hrabstwie Lincoln i dalej, aż do czasów stworzenia jego legendy.

Główną rolę gra Tom Blyth, która nie ma zbyt dużo doświadczenia na koncie. Daniel Webber wcieli się w Jesse'ego Evansa, przywódcę gangu, do którego dołącza Billy the Kid.

Billy the Kid - teaser

Michael Hirst, twórca i scenarzysta seriali Wikingowie i Dynastia Tudorów odpowiada za ten projekt. Pierwszy sezon ma mieć 8 odcinków. Za produkcję odpowiadają Epix Studios, MGM International Television Productions oraz Nordic Entertainment Groups.

Billy the Kid - premiera w 2022 roku. Według informacji platforma streamingowej Viaplay ma prawa do dystrybucji w Europie. Jest ona dostępna w Polsce od sierpnia 2022 roku.