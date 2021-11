Black Friday 2021 - najciekawsze promocje na gry. Co kupimy taniej?

fot. Square Enix, Bethesda, Nintendo

Black Friday to pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia. Dzień ten kojarzony jest przede wszystkim z licznymi i dużymi promocjami w amerykańskich sklepach, ale od kilku lat zwyczaj ten przyjął się także w Polsce. I choć w tym roku Czarny Piątek wypada oficjalnie 26 listopada, to już dziś możecie natknąć się na sporo ciekawych ofert.

W tym wpisie zbieramy dla Was informacje o najciekawszych promocjach dla graczy z okazji Black Friday 2021. Pamiętajcie, że na tym nie koniec i w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej pojawią się kolejne wyprzedaże - w tym na Steam, gdzie coś dla siebie powinni znaleźć gracze pecetowi.

Black Friday 2021 w Microsoft Store - 900 gier na Xbox One i Xbox Series S/X taniej

Microsoft w tym roku przygotował naprawdę ogromną promocję. W niższej cenie kupicie m.in. FIFA 22 (179,94 zł za wersję Xbox One), GTA V w Edycji Premium (64,99 zł), wydane we wrześniu Diablo 2: Resurrected (134,99 zł). Więcej przecenionych gier znajdziecie poniżej, a ich pełną listę - w Sklepie Microsoftu.

Tekken 7 - 41,79 zł

Assassin's Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate - 98,99 zł

STAR WARS Jedi: Upadły Zakon - 87,59 zł

Watch Dogs 2 - 57,99 zł

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition - 50,99 zł

Dark Souls: Remastered - 84,99 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon - 25,99 zł

Black Friday 2021 w PlayStation Store - ceny niższe o nawet 60%

Swoją ofertę przygotowało też Sony. W PlayStation Store taniej dostaniecie na przykład tegoroczny hit Deathloop (144,50 zł), przepustkę sezonową do Assassin's Creed: Valhalla (89,50 zł) czy przerażające Resident Evil: Village (124,27 zł).

Borderlands 3 - 59,80 zł

Doom Eternal - 72,25 zł

Dishonored 2 - 17,80 zł

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition - 103,60 zł

Final Fantasy VII Remake - 134,55 zł

Marvel's Guardians of the Galaxy - 187,55 zł

The Last of Us: Part II - 84,50 zł

Cyber Deals w Nintendo eShop - ponad 1000 gier na promocji

Japończycy zapraszają m.in. do zakupu gier na wyłączność Switcha. Wśród przecenionych produkcji znalazły się między innymi: Hyrule Warriors: Age of Calamity (166,54 zł) i New Super Mario Bros. U Deluxe (166,54 zł). Nie zabrakło też polskiego akcentu - przenośny Wiedźmin 3 dostępny jest w cenie 69,99 zł lub 124,99 zł za wersję Game of The Year zawierającą dwa duże, fabularne rozszerzenia.

Astral Chain - 166,54 zł

Bravely Default II - 166,54 zł

Diablo 2: Resurrected - 127,35 zł

Doom Eternal - 99,92 zł

Slay the Spire - 41,60 zł

The Elder Scrolls V: Skyrim - 124,90 zł

Wolfenstein II: The New Colossus - 50,70 zł

Black Friday 2021 w polskich sklepach. Tańszy abonament PS Plus i gry w niższych cenach

Posiadaczy konsol PlayStation bez wątpienia ucieszą duże promocje na PlayStation Plus. 12-miesięczny abonament (obejmujący przechowywanie zapisów w chmurze, multiplayer oraz gry co miesiąc) w kilku polskich sklepach dostępny jest za 160 zł, a więc o 80 zł mniej, niż płaci się standardowo. Przeceniono też m.in. gry wchodzące w skład serii PlayStation Hits - produkcje, takie jak God of War, Gran Turismo Sport, Ratchet i Clank czy Uncharted 4: Kres Złodzieja kupicie już za 39 zł.