Black Lightning - zdjęcia z premierowego odcinka 4. sezonu. Co się wydarzy?

fot. The CW

Stacja The CW opublikowała materiały promujące premierowy odcinek 4. sezonu Black Lightning. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia z epizodu zatytułowanego The Book of Reconstruction: Chapter One oraz opis fabuły odcinka otwierającego ostatni sezon produkcji.

4. sezon Black Lightning zaczyna się mniej więcej tam, gdzie skończył trzeci, a Jefferson Pierce będzie musiał zmierzyć się z osobistą stratą po śmierci przyjaciela. Za reżyserię oraz scenariusz premierowego odcinka odpowiada Salim Akil. W galerii znajdziecie zdjęcia, a poniżej synopsis pierwszego odcinka 4. sezonu.

Black Lightning - 4. sezon. Co się wydarzy?

Jefferson Pierce (Cress Williams) wciąż jest w żałobie po śmierci swego wieloletniego przyjaciela detektywa Hendersona. Tymczasem Gambi (James Remar) dostaje interesującą propozycję. Lynn (Christine Adams) i Jefferson wciąż nie są w stanie spotkać się w cztery oczy.

W serialu wystąpią także Nafessa Williams, China Anne McClain, Marvin Jones III oraz Jordan Calloway.

Black Lightning - sezon 4

Black Lightning - premiera pierwszego odcinka 4. sezonu w USA w poniedziałek, 8 lutego, na The CW.