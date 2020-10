Blake Jenner po roku odpowiada na oskarżenia Melissy Benoist w związku z przemocą domową

Źródło: The CW

W listopadzie 2019 roku gwiazda serialu Supergirl, Melissa Benoist, na Instagramie podzieliła się osobistą historią o swoich doświadczeniach związanych z przemocą domową. W nagraniu nie wspomniała jednak nazwiska partnera, który znęcał się nad nią fizycznie. Spekulowano, że był to Blake Jenner, jej były mąż (który także zagrał w Glee czy Supergirl), ale dopiero teraz przypuszczenia doczekały się potwierdzenia. Aktor, również na Instagramowym profilu, podzieli się swoim wyznaniem.

Przez ostatnich 11 miesięcy zastanawiałem się, jak odpowiedzieć na pewne publiczne wystąpienie, które pojawiło się pod koniec 2019 roku - zaczął.

Przez cały ten czas zastanawiałem się nad tym okresem w moim życiu, który ukrywałem ze wstydu i strachu, ale wiem, że jest to coś, do czego należy się odnieść - nie tylko publicznie, ale także prywatnie, w związku z osobą, której dotyczy to bezpośrednio.

Następnie Jenner opowiedział o tym, jak zakochał się w kobiecie, z którą związek przerodził się we współuzależnienie. Kontynuował:

Biorę pełną odpowiedzialność za krzywdę, którą zadałem w związku z moją byłą partnerką - tę emocjonalną, psychiczną i fizyczną. Dwa lata przed końcem związku był czas, kiedy moja partnerka i ja toczyliśmy kłótnię, która bardzo się nasiliła; w chwili frustracji, kiedy stałem w korytarzu, a ona była w naszej sypialni, rzuciłem telefonem bez celu, a on uderzył moją byłą partnerkę w twarz. Zamarłem w szoku i przerażeniu, kiedy moja była partnerka zaczęła krzyczeć z bólu. Jej oko natychmiast spuchło od impetu rzuconego telefonu. To chwila, której będę żałować do końca życia. Gdybym mógł zrobić cokolwiek, by to cofnąć, zrobiłbym to.

Później, zaznaczając, że "nie zwalnia się z odpowiedzialności", powiedział, że do psychicznego, emocjonalnego i fizycznego znęcania się dochodziło z obu stron. Para przeszła terapię, by rozwiązać swoje problemy i toksyczny związek. Jenner wypomniał Benoist kilka rzeczy, takich jak chorobliwą zazdrość czy wymuszenia pod groźbą samookaleczenia; wspomniał, że aktorka cierpiała na depresję i głęboko zakorzeniony lęk przed porzuceniem. Napomknął też o incydencie pod prysznicem: został zaatakowany fizycznie, co doprowadziło do traumatycznego urazu. Poniżej przeczytacie wyznanie aktora:

Jenner, jak sam twierdzi, ma dość słownej przepychanki i obarczania winą drugiej strony, dlatego też zdecydował się opublikować ten post.

Tak rok temu mówiła Benoist o akcie przemocy, którego doświadczyła ze strony byłego męża. 32-latka do dziś ma problemy ze wzrokiem:

Prawie rozerwało mi gałkę oczną. Miałam złamany nos i poranioną skórę. Spuchło mi oko, nabrzmiała warga. Coś we mnie pękło

Melissa mówiła również o innych sytuacjach: pobiciach, szarpaniu za włosy, uderzaniu jej głową o ścianę i swoich próbach ucieczki przed agresorem. W pamięć wryła się jej sytuacja, gdy były partner miał w furii wrzucić ją do wanny wypełnionej wodą i podtapiać. Gdy zaczęła tracić oddech, wyszedł z łazienki, a kiedy wrócił, zaczął przepraszać.

Aktorka nie skomentowała jeszcze oświadczenia Jennera.