BlizzCon 2021 już wkrótce. Ujawniono cyfrowe gadżety dla graczy

Blizzard

BlizzCon 2021 będzie inny niż poprzednie odsłony tej imprezy i to z kilku powodów. Całe wydarzenie nie tylko odbędzie się w lutym, a nie listopadzie, jak to zwykle bywało, ale też zostanie przeniesione do sieci. Tym razem wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić tę imprezę zupełnie za darmo, bez potrzeby kupowania cyfrowego biletu. Dla osób, którym zależy na kosmetycznych dodatkach do gier firmy Blizzard przygotowano jednak kilka pakietów z cyfrowymi gadżetami.

Za 19,99 euro można kupić Pakiet Niezbędny, który zawiera Księżycowe pisklę Otchłani, czyli smoczego towarzysza do World of Warcraft, wierzchowca OSV-03 Łotr dla Smugi wraz z tą bohaterką w Heroes of the Storm, graffiti i portret gracza w Overwatch, portrety w StarCraft 2, zwierzaka i portret w Diablo III na PC oraz 10 pakietów kart w Hearthstone, 5 skrzynek z łupami w Overwatch i kod na 15% rabatu w oficjalnym sklepie Blizzard Gear Store.

Droższy Pakiet Heroiczny kosztuje 39,99 euro i zawiera dodatkowo również wierzchowca Śnieżyca w World of Warcraft, skórkę Raynhardt w Overwatch, losową legendarną kartę w Hearthstone i ozdobne skrzydła w Diablo III.

Pakiet Epicki wyceniono zaś na 59,99 euro i w jego skład wchodzi też 5 złotych pakietów kart w Hearthstone, 3 złote skrzynki w Overwatch, 30 dni czasu gry w World of Warcraft oraz kompletny zestaw przedmiotów do transmogryfikacji w pecetowej wersji Diablo III.

BlizzCon 2021 - World of Warcraft

BlizzCon 2021 odbędzie się w dniach 19-21 lutego. Czego możemy się spodziewać? Prawdopodobnie otrzymamy nowe informacje na temat gier Diablo 4 i Overwatch 2. Niewykluczone też, że usłyszymy coś więcej na temat rozwoju dodatku World of Warcraft: Shadowlands. Warto również przypomnieć, że w lutym firma Blizzard obchodzi swoje 30 urodziny i być może z tej okazji doczekamy się jakichś wyjątkowych niespodzianek.