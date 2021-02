Final Fantasy 7 Remake w PS Plus na marzec 2021! Abonenci mają powody do radości

Square Enix

Na ujawnienie gier, które pojawią się w PlayStation Plus w marcu 2021 roku musieliśmy poczekać nieco dłużej niż zwykle, ale cierpliwość ta została nagrodzona. Sony oficjalnie podało listę produkcji, które będą mogli pobrać abonenci i jest to jeden z najlepszych zestawów w ostatnich miesiącach.

Bez wątpienia najbardziej atrakcyjnym tytułem dostępnym w ramach marcowego PS Plus jest Final Fantasy 7 Remake, czyli świetnie oceniana, stworzona od podstaw nowa wersja kultowego jRPG z 1997 roku. Na tym jednak nie koniec, bo użytkownicy otrzymają też strzelankę VR zatytułowaną Farpoint, logiczne Maquette oraz wymagające Remnant: From the Ashes.

Jest jednak pewien haczyk. Wyraźnie zaznaczono, że Final Fantasy 7 Remake dostępne w PlayStation Plus nie będzie kwalifikować się do darmowej aktualizacji do PS5. Osoby zainteresowane ulepszeniami (więcej na ten temat znajdziecie tutaj) będą musiały za nie dopłacić.

Wszystkie cztery produkcje dostępne będą w usłudze od 2 marca. Pamiętajcie, że do tego dnia możecie przypisać do swojego konta produkcje dostępne w lutym, czyli Control: Ultimate Edition, Destruction AllStars i Concrete Genie.