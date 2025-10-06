placeholder
Reklama
placeholder

Amazon po cichu usunął ocenzurowane plakaty Bonda. Spójrzcie, czym je zastąpiono

Amazon, najprawdopodobniej po fali krytyki ze strony internautów, zdecydował się usunąć z biblioteki Prime Video kontrowersyjne plakaty filmów z seriii James Bond z ocenzurowaną bronią. Wiemy już, jakie materiały zastąpiły rzeczone grafiki.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  james bond 
amazon prime video
Bond Amazon Prime Video
Reklama

W weekend raportowaliśmy Wam, że Amazon, który 1 października ponownie wprowadził do Prime Video na całym świecie 25 filmów z serii James Bond, w bibliotece serwisu zmienił plakaty wszystkich odsłon cyklu z Agentem 007, usuwając z nich broń. Do tej graficznej rewolucji doszło w wielu krajach, choć nie w Polsce. Nowe materiały, nawet jeśli miały za zadanie wizualne ujednolicenie kolekcji, wzbudziły ogromne kontrowersje. 

Dość powiedzieć, że Agent 007 zaczął teraz pozować z kaburą, lecz bez pistoletu (Spectre), czy w dziwaczny sposób dumać nad światem, przybierając taką pozę, jakby chciał coś zjeść (GoldenEye). Liczni aktorzy i przedstawiciele branży filmowej, proszeni o komentarz w tej sprawie, dochodzili do wspólnego wniosku: Bond na wspomnianych plakatach zachowuje się albo karykaturalnie, albo jakby wykonywał obraźliwy gest. Jeszcze dalej poszedł scenarzysta Scott McCrea, który określił prace mianem "wandalizmu kulturowego". 

Usunięte już plakaty filmów o Bondzie 

Doktor No - nowy plakat

arrow-left
Doktor No - nowy plakat
fot. Amazon Prime Video
arrow-right

Fala krytyki przybrała na sile do tego stopnia, że Amazon - zupełnie po cichu - zdecydował się zmienić materiały graficzne promujące kolekcję Jamesa Bonda na platformie Prime Video. Sęk w tym, że o żadnym zwycięstwie fanów nie ma mowy: w brytyjskiej wersji serwisu poszczególne odsłony cyklu zapowiadają teraz pochodzące z nich kadry, przy czym ponownie nie znajdziemy tu ani Walthera PPK, ani innych broni używanych przez 007:

Nowa zapowiedź kolekcji Bonda w Prime Video 

Zapowiedź Skyfall w Prime Video UK

arrow-left
Zapowiedź Skyfall w Prime Video UK
fot. X/DoubleOKevin
arrow-right

Amazon konsekwentnie odmawia udzielenia komentarza w tej sprawie. 

Źródło: Deadline/Amazon Prime Video

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  james bond 
amazon prime video
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - finałowy zwiastun filmu. To może być najlepsze science fiction roku!

2
-

Witold Pyrkosz wskrzeszony przez AI. Wszystko dla jubileuszu M jak Miłość

3 Disney+
-

Kolejna podwyżka cen dla subskrybentów Disney+. Ile wyniesie nowa cena?

4 Wiła
-

Wiła, czyli wkrótce powrócimy do Czarnego Stawu

5 Znachor (Netflix - abonament)
-

Znachor dziś w Polsacie. Obejrzyj hit, o którym mówili wszyscy

6 Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski - sesja zdjęciowa Jak być kochanym
-
Exclusive

Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski - mamy zdjęcia i opis fabuły Jak być kochanym

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e02

Simpsonowie

s19e01

Zaklinacze koni

s19e01

Detektyw Murdoch

s2025e192

Moda na sukces

s03e05

s16e02

Bob’s Burgers

s42e244

Ridiculousness

s42e243

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Elisabeth Shue
Elisabeth Shue

ur. 1963, kończy 62 lat

Ioan Gruffudd
Ioan Gruffudd

ur. 1973, kończy 52 lat

Amy Jo Johnson
Amy Jo Johnson

ur. 1970, kończy 55 lat

Olivia Thirlby
Olivia Thirlby

ur. 1986, kończy 39 lat

Okił Khamidow
Okił Khamidow

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV