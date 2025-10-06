Amazon po cichu usunął ocenzurowane plakaty Bonda. Spójrzcie, czym je zastąpiono
Amazon, najprawdopodobniej po fali krytyki ze strony internautów, zdecydował się usunąć z biblioteki Prime Video kontrowersyjne plakaty filmów z seriii James Bond z ocenzurowaną bronią. Wiemy już, jakie materiały zastąpiły rzeczone grafiki.
W weekend raportowaliśmy Wam, że Amazon, który 1 października ponownie wprowadził do Prime Video na całym świecie 25 filmów z serii James Bond, w bibliotece serwisu zmienił plakaty wszystkich odsłon cyklu z Agentem 007, usuwając z nich broń. Do tej graficznej rewolucji doszło w wielu krajach, choć nie w Polsce. Nowe materiały, nawet jeśli miały za zadanie wizualne ujednolicenie kolekcji, wzbudziły ogromne kontrowersje.
Dość powiedzieć, że Agent 007 zaczął teraz pozować z kaburą, lecz bez pistoletu (Spectre), czy w dziwaczny sposób dumać nad światem, przybierając taką pozę, jakby chciał coś zjeść (GoldenEye). Liczni aktorzy i przedstawiciele branży filmowej, proszeni o komentarz w tej sprawie, dochodzili do wspólnego wniosku: Bond na wspomnianych plakatach zachowuje się albo karykaturalnie, albo jakby wykonywał obraźliwy gest. Jeszcze dalej poszedł scenarzysta Scott McCrea, który określił prace mianem "wandalizmu kulturowego".
Usunięte już plakaty filmów o Bondzie
Fala krytyki przybrała na sile do tego stopnia, że Amazon - zupełnie po cichu - zdecydował się zmienić materiały graficzne promujące kolekcję Jamesa Bonda na platformie Prime Video. Sęk w tym, że o żadnym zwycięstwie fanów nie ma mowy: w brytyjskiej wersji serwisu poszczególne odsłony cyklu zapowiadają teraz pochodzące z nich kadry, przy czym ponownie nie znajdziemy tu ani Walthera PPK, ani innych broni używanych przez 007:
Nowa zapowiedź kolekcji Bonda w Prime Video
Amazon konsekwentnie odmawia udzielenia komentarza w tej sprawie.
Źródło: Deadline/Amazon Prime Video
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
10
paź
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1963, kończy 62 lat