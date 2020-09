Borat 2 - tytuł filmu jest długi i skomplikowany. Polski tłumacz będzie mieć problem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według informacji zachodnich mediów Borat 2 został już nakręcony w tajemnicy. Według oficjalnej strony Gildii Scenarzystów jego tytuł to: Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. Nawet nie podejmiemy próby tłumaczenia go na język polski, ale jeśli macie pomysły na jego polską wersją, dajcie znać w komentarzach. Prawdopodobnie tytuł jest wyciekiem, ponieważ po tym, jak media zaczęły o nim pisać, strona Gildii została zaktualizowana i tytuł z niej zniknął.

Oczywiście pierwsza część również miała bardzo długi tytuł: Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej).

Według nieoficjalnych informacji zdjęcia do Borata 2 zakończyły się dawno temu i film jest obecnie pokazywany w branży, by znaleźć dystrybutora. Celem jest wprowadzenie go na amerykańskie ekrany przed listopadowymi wyborami prezydenckimi, by - jak czytamy - by trafić do młodych wyborców.

Szczegóły fabuły nie są znane, ale wszystko wskazuje na to, że Sacha Baron Cohen będzie poruszać kwestię obecnej amerykańskiej polityki skoro w tytule pojawia się urzędujący wiceprezydent Mike Pence.