Boston Strangler - zwiastun thrillera z Keirą Knightley. Dziennikarka na tropie seryjnego mordercy

fot. Disney+

Boston Strangler to thriller w reżyserii Matta Ruskina, który napisał również do niego scenariusz. Opowiada o Lorettcie McLaughlin, reporterce gazety Record-American, która odkrywa, że w mieście grasuje seryjny morderca. Gdy tajemniczy Dusiciel z Bostonu zabija coraz więcej osób, główna bohaterka próbuje kontynuować śledztwo współpracując z dziennikarką Jean Cole, pomimo panującego w tamtej epoce seksizmu. Kobiety odważnie podążają za historią, narażając własne życie w dążeniu do prawdy.

W główne postacie wcielają się Keira Knightley i Carrie Coon. W obsadzie są również Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Morgan Spector, Bill Camp i Chris Cooper. Producentami są Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Michael Pruss, Josey McNamara i Tom Ackerley. Z kolei funkcję producentów wykonawczych pełnią Michael Fottrell i Sam Roston.

W sieci pojawił się zwiastun Boston Strangler, który możecie obejrzeć poniżej. Premiera 17 marca na Disney+.

Boston Strangler - zwiastun

Boston Strangler - zdjęcia