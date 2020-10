Box office - Wojna z dziadkiem wygrywa z Tenet w USA. My People, My Homeland triumfuje w Chinach

materiały prasowe

Film Wojna z dziadkiem zajął pierwsze miejsce w amerykańskim box office w weekend 9-11 października. Tym samym po sześciu tygodniach królowania na krajowym podwórku (chociaż obecnie królowanie to nie jest dobre wyrażenie) Tenet Christophera Nolana w końcu znalazło pogromcę. Wojna z dziadkiem zgromadziła w swój debiutancki weekend 3,6 mln dolarów. Tenet zarobił 2,1 mln dolarów, co łącznie daje 48,3 mln dolarów produkcji na amerykańskim rynku. Dodając do tego globalne zyski film ma już na koncie 383 mln. Co ciekawe na trzecim miejscu w USA znalazło się Hokus pokus Disneya z 1993 roku, które ponownie trafiło do kin tydzień wcześniej. Obraz zarobił 1,1 mln dolarów.

Warner Bros

Natomiast na świecie królują chińskie produkcje. Patriotyczne widowisko My People, My Homeland zarobiło w ubiegły weekend w Państwie Środka 42 mln dolarów. Duży spadek widzów (-89 procent) zanotowała druga kasowa produkcja z Chin Jiang Ziya: Legend Of Deification z Enlight. Obraz zarobił w ubiegły weekend 11,3 mln dolarów. Jednak warto zauważyć fakt, że dzięki tym widowiskom kina IMAX odnotowały rekordową ilość sprzedanych biletów w Chinach w czasie długiego weekendu w związku ze świętem narodowym w kraju. Mimo zmniejszenia miejsc w kinach w związku z koronawirusem obiekty te odnotowały 23 procent większą sprzedaż niż w analogicznym okresie w 2019 roku.