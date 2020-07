Brie Larson została youtuberką. Podbija serca fanów wesołą atmosferą

fot. Marvel

Brie Larson została youtuberką. Słynna aktorka MCU i zdobywczyni Oscara za rolę w filmie Pokój, ogłosiła 2 lipca, że założyła kanał na Youtube i zamierza tworzyć tam treści.

Z jednej strony planuje tworzyć lekkie, zabawne treści dla poprawy humoru i tym niewątpliwie jest jej pierwsze wideo. W nim też Larson pokazuje rozmowy z różnymi youtuberami, od których chce się dowiedzieć, jak powinna prowadzić swój kanał. Nie brak różnych wesołych sytuacji. Aktorka chce pokazać siebie z bardziej osobistej strony, by wszyscy mogli zobaczyć, jaka jest. Nawet jest rozmowa z jej mamą i babcią.

Nie zabraknie też tego, co jest dla niej ważne, więc będzie chciała poruszać tematy społeczne, antyrasistowskie i rozmawiać o problemach, które są istotne dla ludzi. Przede wszystkim chce wyrażać siebie w tych wideo. Nie zabraknie tematów filmowych oraz związanych z grami - zdradza na przykład, że gra w Fortnite'a i prawdopodobnie z inną twórczynią nagra, jak to robi.

Widzimy, że aktorka nie boi się też trochę wygłupiać. Początek pierwszego wideo pokazuje jej próbę nagrania rozmowy z youtuberką Justine Ezarik, ale pomimo wszystko, pokazała, jak to wyglądało. W innym momencie pokazuje jaką jest wielką fanką jednej z youtuberek. Wygląda na to, że jej kanał na YouTube może być szansą nabranie innej perspektywy na to, jaka jest Brie Larson.

Jednocześnie zagościła w programie Hot Ones znanego amerykańskiego youtubera. W nim też rozmawiają na różne tematy jedząc kurczaka z coraz ostrzejszym sosem.