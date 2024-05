Brolin i Dinklage bliźniakami-bandytami. Szczegóły nowej komedii

Amazon

Jak donosi Deadline, Amazon MGM Studios zakpiło prawa do globalnej dystrybucji komedii akcji Brothers wyprodukowanej przez Legendary Pictures. Ich plan jest taki, by 11 października dać go do kin w wybranych krajach, a 17 października 2024 roku mieć premierę w platformie Prime Video na całym świecie.

Brothers - o czym jest film?

Jest to historia zreformowanego bandyty (Josh Brolin), którego próby zapewnienia sobie uczciwego życia idą do kosza, gdy spotyka swojego szalonego brata bliźniaka (Peter Dinklage) i razem wyruszają na wyprawę, by dokonać skoku życia. Po drodze muszą unikać stróżów prawa, chcących ich zabić zbirów i nadopiekuńczej matki. Do tego muszą odbudować popsutą rodzinną więź zanim wzajemnie się zabiją.

Za kamerą stoi Max Barbakow, znany z hitu Palm Springs. Etan Cohen jest autorem historii, a Macon Blair napisał scenariusz. W obsadzie są również Brendan Fraser, Glenn Close, Taylour Paige, the late M. Emmet Walsh oraz Jennifer Landon.

Jest to kolejny pierwotnie kinowy film, który Amazon wrzuci od razu do platformy streamingiowej. Zrobili to niedawno z Road House oraz Na samą myśl o Tobie. Oba tytuły pobiły rekordy popularności.