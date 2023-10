Burt Young, Paulie z serii Rocky, nie żyje. Sylvester Stallone już pożegnał przyjaciela

materiały prasowe

Nie żyje Burt Young, który przejdzie do historii kina jako Paulie z 6 filmów z serii Rocky - to ta rola przyniosła mu w 1977 roku nominację do Oscara (i później aż dwie do Złotych Malin). O śmierci aktora poinformowała jego córka, Anne Morea Steingieser. Young zmarł 8 października w wieku 83 lat - przyczyna nie została podana do publicznej wiadomości.

Young, były żołnierz piechoty morskiej i zawodowy bokser, wystąpił w ponad 160 filmach i serialach telewizyjnych, pojawiając się na ekranie w takich produkcjach jak Chinatown, Dawno temu w Ameryce, Elita morderców czy Papież z Greenwich Village. Zasłynął jednak jako Paulie Pennino, rzeźnik i starszy brat przyszłej żony Rocky'ego, Adrian; postać tę po raz ostatni sportretował w filmie Rocky Balboa.

Tak Younga pożegnał Sylvester Stallone:

Mój drogi przyjacielu, byłeś niesamowitym człowiekiem i artystą. Ja i cały świat będziemy za tobą bardzo tęsknić… Odpoczywaj w pokoju.

Young świetnie radził sobie jako bokser - miał bilans walk 17-1. Aktorem został zupełnie przypadkowo; kobieta, z która umówił się na randkę, wyjawiła mu, że chce studiować w słynnej szkole aktorskiej Lee Strasberga. Young postanowił dowiedzieć się, o kim mówi jego obiekt westchnień, by później zostać w legendarnej szkole przez 2 lata. Strasberg nazywał zmarłego aktora "biblioteką emocji".